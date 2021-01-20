- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu - Son Dakika

- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

20.01.2021 14:11

- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu Burdur'da Korona virüsle mücadele kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 34 yaşlı vatandaş ile 20 personele, sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.

- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

BURDUR - Burdur'da Korona virüsle mücadele kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 34 yaşlı vatandaş ile 20 personele, sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.

Burdur Huzurevi Müdürü Abdullah Saptekin, Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıların büyük bir sabır gösterdiğini ifade etti. Saptekin, "24 personel 34 sakinimiz var. Bunun 4 tanesi bayan. 30 tanesi erkek. Yaklaşık 9 aydır sürekli içerde kaldı. Büyük bir sabır gösterdi yaşlılarımız. 14 gün karantinada kaldı personelimiz de. Her 14 günde bir testlerimiz oluyor. Herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Her şey bizim açımızdan ve yaşlılarımız açısından güzel geçti. Bu badireyi atlatacağız. Şuan da aşı olamayacak durumda hiç kimse yok" diye konuştu.

Huzurevinde yaşamını sürdüren ve aşı olan huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Sadık Ayçiçek ise " Ne yapalım başımıza geleni çekiyoruz işte. Bu hatalıktan korunmak için bunları yapmaya mecburuz. " dedi.

- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu
- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu
- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu
- Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

Koronavirüs, Burdur, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Burdur'da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu - Son Dakika


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