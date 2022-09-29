Burdur'da yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

Burdur'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı.

Atatürk Caddesi'ndeki Gazi ve Özboyacı ilkokulları arasındaki yaya geçidinde kampanyanın hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen törene Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Yaya geçidinde toplanan çocuklarla bir süre sohbet eden Arslantaş, daha sonra öğrencilerle yaya geçidinin ortasındaki şeridi kırmızıya boyadı.

"Yayaların karıştığı ölümlü trafik kazalarında azalma oldu"

Boyama işleminin ardından Vali Arslantaş, gazetecilere, birkaç yıldır kamuoyunun dikkatini çeşitli etkinliklerle trafikte yaya önceliğine çektiklerini söyledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre yayaların karıştığı ölümlü trafik kazalarında hem ilde hem de ülke genelinde ciddi azalma olduğunu belirten Arslantaş, "Yapılan bu çalışmaların insanımızın duyarlılığını artırdığına inanıyoruz. Çocuklarımızla bir kere daha trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için bu organizasyonun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Bitirik de "Trafikte yaya kırmızı çizgimiz" konusunda farkındalık ve duyarlılığı artırmak için toplandıklarını belirterek, "Çocuklarımızla bütün şehrimize bugün buradan ilan ediyoruz. Trafikte yaya kırmızı çizgimiz. Yayaların sağlıklı bir şekilde trafikte yer almaları için bütün sürücüleri saygıya, kurallara uymaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, çocukların Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçişleriyle sona erdi.