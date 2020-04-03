Burdur'da ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 886 bin lira sosyal yardım yapılacak - Son Dakika

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Kent merkezinde ve 10 ilçede yaşayan 4 bin 886 ihtiyaç sahibine Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 4 milyon 886 bin lira sosyal yardımın dağıtılacağı bildirildi.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve PTT tarafından aralarında çarşı ve mahalle bekçilerinin de olduğu 45 personel il merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını evlerine götürüyor.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamada vatandaşların sağlık güvenliklerini riske atmadan sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

Yardımını çarşı ve mahalle bekçilerinin elinden alan ailelerden Dilek Günkaya, AA muhabirine, yardımların evlere götürülmesinin sağlığı koruyan doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

Yardımın hanesine ilaç gibi geldiğini aktaran Günkaya, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, şu an evimizden çıkamıyoruz. Bundan dolayı bu yardımlar iyi geldi, Allah devletimize zeval vermesin. Evimizde kalıyoruz, tüm Türkiye de evlerinde kalsın." diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı bulunan Önder Karakılınç da uygulamadan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz vatandaşının sağlığını düşünüyor, çok iyi bir uygulama. Zaten ben yüzde 85 engelli olduğum için bir yere gidemiyorum. Devletimizin yardımları ve maaşı insanımızın kapısına kadar götürmesi çok iyi bir şey." ifadesini kullandı.

Sultan Yıldırım da devletin riski en aza indirmek için olağanüstü çaba harcadığını belirterek teşekkür ettiğini bildirdi.