Burdur'da iki çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Burdur'da iki çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Polis intihar ihtimali üzerinde dururken eve gelen anne sinir rizi geçirdi

BURDUR - Burdur'da 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde dururken olayla llgili soruşturma başlatıldı.

Olay merkez Konak Mahallesi Oğuz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre bugün saat 17: 00 sıralarında Ümmü Özdemir Mengi'nin yaşadığı evden silah sesi geldiğini duyanlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildidi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Ümmü Özdemir Mengi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alıp gelen ve kızını görmek için eve girmek isteyen Mengi'nin annesi sinir krizi geçirdi. 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ümmü Özdemir Mengi' nin cenazesi nöbetçi savcının incelemesi sonrasında Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.