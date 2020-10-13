Burdur'da iki köy karantinaya alındı (2) - Son Dakika

KUZKÖY DE KARANTİNAYA ALINDI

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy de koronavirüs vakalarına rastlanması sonucu karantinaya alındı. Çeltikçi Kaymakamlığı web sitesinde yapılan duyuruda, "İlçemize bağlı Kuzköy köyü, Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 13.10.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.