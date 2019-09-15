Son Dakika Haberleri: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

17 dakika önce

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abdülkerim Tekeş idaresindeki 03 ABD 965 plakalı otomobil, Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muharrem Ercan Gülkaynak yönetimindeki 07 ADU 892 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mehmet Ali Özkara olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Tuğba, Nazike Nisa ve Niyazi Tekeş yaralandı.

Araç içinde sıkışan sürücü Gülkaynak, Bucak Belediyesine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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