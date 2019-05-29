Son Dakika Haberleri: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleyman Seven (46) idaresindeki 32 EL 535 plakalı otomobil, Kurna rampaları mevkisinde Nuri Yavuz Işıldak (35) yönetimindeki 15 BA 177 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Saim Türkcan (34) ve Veli Kaya (31) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seven'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Burdur, Güncel
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