BURDUR'DA İKİ TRAFİK KAZASINDA 5 YARALI - Son Dakika

BURDUR'da meydana gelen iki trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Burdur Merkez Mustafa Şeref Bulvarı'nda saat 20.30'da meydana gelen kazada İsmet Zorlu yönetimindeki 07 ARR 476 plakalı hafif ticari araç ile Halit Beydilli yönetimindeki 15 AP 680 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu oalrak bulunan Fatih Aslan (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Saat 21.00'de meydana gelen kazada ise Burdur'dan Antalya yönüne gitmekte olan Veli Bütün (68) yönetimindeki 15 SH 219 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnsuyu Kavşağı'nda yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Bekize Bütün (77) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.