Burdur'da ikinci bozayı sürprizi - Son Dakika
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Burdur'da ikinci bozayı sürprizi

31.05.2022 13:23
Burdur'da ikinci bozayı sürprizi

BURDUR'da, ilk kez geçen yıl fotokapanla görüntülenen bozayının başka bireyi, bu kez Burdur'un başka ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fotokapanıyla görüntülendi.

BURDUR'da, ilk kez geçen yıl fotokapanla görüntülenen bozayının başka bireyi, bu kez Burdur'un başka ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fotokapanıyla görüntülendi.

Türkiye'nin kuzey bölgelerinde daha çok görülen bozayı, Burdur'da geçen yıl Ekim ayında Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde, halk arasında efsaneye dönüştü. Muzaffer Özdemir tarafından incir bahçesine kurulan fotokapanla Burdur yöresindeki ilk bozayı, kayıt altına alındı.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce Burdur'un başka ilçesinde de kırsal bölgede yine köylüler tarafından bozayı görüldüğü yönündeki ihbarlar üzerine yapılan incelemelerde, ayak izlerine rastlanılınca 2021'de fotokapan kurularak takibe başlandı. Önceki gün fotokapan görüntülerindeki incelemeyle sürpriz yaşandı. Dişi bozayıya ait 20 saniyelik görüntü elde edildi.BURDUR'DAKİ İKİNCİ KAYITDKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölge Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, daha önce vatandaş fotokapanıyla ilk kez görüntülenen bozayıdan sonra ikinci bozayı görüntüsünün başka ilçede fotokapana yansıdığını söyledi. Bozayıya zarar verilmemesi için ilçeyi açıklamayan Yılmaz, "Bölgedeki vatandaşlardan görüldüğüne yönelik bilgiler geliyordu. Ayak izleri ve benzeri izler de görmüştük ve fotokapan çalışması başlattık. Nitekim dişi bir birey görüntülendi" dedi.KORUMA ALTINDA

Bozayıların bölgede üreme ihtimalinin olası olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ayıların bu bölgeyi yaşam alanı olarak güvenli buldukları görülüyor. Alanlarına girilmediği ve yavrularına zarar verilmediği sürece insan açısından tehdit oluşturmuyor dolayısıyla korunması gerekir ve zaten koruma altında bir tür" diye konuştu.


Burdur'da ikinci bozayı sürprizi
Burdur'da ikinci bozayı sürprizi
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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Burdur, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da ikinci bozayı sürprizi - Son Dakika


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