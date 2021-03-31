Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı - Son Dakika

Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

31.03.2021 16:29
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı, System.String[]

Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı.

Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Arslantaş, Afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcamasının afet sonrası yapılacak 7 liralık harcamaya denk olduğunu söyledi.

Afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" tanıtım toplantısı Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Burdur İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Vali Arslantaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Burdur AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Toplantının devamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz yaptığı bilgilendirme sunumunda İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile 2021 Afet Eğitim Yılı hakkında ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Burdur'un deprem bakımından büyük risk taşıdığını belirten ve bu yüzden afetlere hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Vali Arslantaş, "Birleşmiş Milletler 'in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır. İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir" dedi.

"Afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 7 liralık harcamaya denk"

Elazığ ve İzmir'de ki depremler sonrası değerlendirmeleri örnek gösteren Vali Arslantaş, "İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır. Elazığ ve İzmir illerimizde yaşadığımız depremler sonrası yapılan değerlendirme bize göstermiştir ki afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 6-7 liralık harcamaya denk gelmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın, STK'ların ellerinden gelen tüm katkıyı yapması gerekiyor. Sizlerin aktif katılımıyla oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir olacak, afetler karşısında hazır durumda olmamızı sağlayacak, can ve mal kaybını minimuma indirecektir" diye konuştu.

Konuşmasına Burdur'un karşı karşıya kalabileceği riskleri iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak devam eden Vali Arslantaş, "İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, verilerin toplanması için tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirip, İlimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. İl Afet Risk Azaltma Planı içeriğinden de anlaşılacağı üzere teknik personellerden yararlanmanın gerek şart olduğu bir plan olması sebebiyle, kurumlarınızdan istenen personellerin teknik personel olması ve istenen bilgi ve belgelerin AFAD Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi işlerimizi oldukça hızlandıracaktır. İşinize yaramadığını düşündüğünüz, kurumdan uzaklaştırmak istediğiniz personelleri değil yeterli donanıma sahip ve yetkin personellerinizi görevlendirmeniz önem arz ediyor" diyerek AFAD tarafından yapılacak eğitim faaliyetlerine tüm kamu personellerinin katılmasını istedi. - BURDUR

Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

Elazığ, Burdur, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı - Son Dakika


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