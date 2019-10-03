Burdur'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı.

Vali Şıldak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, geride bırakılan 9 aylık süre içinde Burdur yatırım programında yer alan 274 projenin toplam bedelinin 6 milyar 303 milyon 149 bin lira olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda yapılan harcama rakamının ise 2 milyar 318 milyon lira olduğunu vurgulayan Şıldak, "274 proje için ayrılan ödenek miktarı ise 379 milyon. Bu ödeneğin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül eden 264 milyon lirası harcanmış durumdadır. Yerel Yönetimlerin ise 43 projesi olup bu projelerin toplam bedeli 97 milyon liradır." diye konuştu.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, kurul üyeleri Burdur'daki yatırımlara ilişkin sunum yaptı.