KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI - Son Dakika
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KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI

12.08.2022 13:17
KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI

Burdur'da İl Müftülüğü bünyesinde açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında dini bilgiler yarışması yapıldı.

Burdur'da İl Müftülüğü bünyesinde açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında dini bilgiler yarışması yapıldı.

Burdur İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen dini bilgiler yarışması Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapıldı. Yarışmaya İl Müftüsü Enver Türkmen, Müftü Yardımcısı Fatıma Ekiz, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Selim Çelik ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yarışma sonucunda Merkez Özeren Kur'an kursu öğrencisi Esma Nisa Ay birinci, Burkent Camii öğrencisi Semih Kayı ikinci, Site Camii öğrencisi Nurullah Tuna ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar ve üçüncüye akıllı saat hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilere para ödülü de verildi. İl Müftüsü Enver Türkmen, yaz kurslarına bu yıl yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığını belirtti. Türkmen, İlk defa bu sene yatılı yaz Kur'an kursu yaptık, kızlar ve erkekler için. İnşallah seneye daha güzel hizmetler yapacağız sizlerle beraber. Bu sene camilerimiz çocuklarla şenlendi. Camide çocuk sesi vatanımızın neşesi oldu dedi.

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Kaynak: DHA

Necip Fazıl Kısakürek, gençlik, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI - Son Dakika

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