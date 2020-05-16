Burdur'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı başlıyor - Son Dakika

Burdur'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı başlıyor

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in girişimleriyle sonuçlanan Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı başlıyor.

Burdur'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı başlıyor, System.String[]

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in girişimleriyle sonuçlanan Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı başlıyor.


Burdur'un en büyük sorunlarından birine daha çözüm olacak 27 bin metre küplük, 30.000 m2'lik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Burdur Gölü'nde özellikle havaların ısınması ile birlikte vatandaşların şikayetçi olduğu görüntü ve koku kirliliği son bulacak. Avrupa Yatırım Bankası'ndan 11 milyon 500 bin avro kredi anlaşması sonrasında ilana çıkarılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin geçtiğimiz günlerde yer teslimi yapılmış, İnşaatının başlaması için ise bugün İller Bankası Akdeniz Bölge Müdürü Fuat Koçal, Yüklenici Firma Yapı Uygulamaları Müdürü Bora Gümüş ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz arasında imzaları atıldı.


"İlbank Kredisi ile tamamlamış olacağız"


Burdur'a kazandırılacak büyük yatırımın inşaatının başlayacağı alanı ziyaret ederek, proje hakkında bilgi alan Başkan Ercengiz, "Bugün İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız ve İlbank Bölge Müdürümüz Fuat Koçal ile birlikteyiz. Tabii ki teknik ekiplerimiz de bizlerle birlikte. İlgili firmamız, konuyla ilgili bizleri bilgilendirdiler. İlbank Bölge Müdürümüz Fuat bey 2016'dan beri sağ olsun işin hem takipçisi oldu, hem de bu konuda bizlere oldukça desteği oldu. Geldiğimiz nokta da Burdur'un en temel sorunlarından birisi olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ihtiyacımızı da İlbank Kredisi ile tamamlamış olacağız. Yüklenici Firma Yetkilimiz Özgür bey'den de söz aldık. En kısa zaman da sözleşmenin gereği olan tarih değil ondan öncesinde bu yapımı tamamlamasını bekliyoruz. Burdur'umuza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı başlıyor - Son Dakika

Son Dakika

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