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BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ - Son Dakika

BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ

13.09.2021 16:57

BURDUR'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

BURDUR'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Kutlama etkinlikleri İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya'nın MAKÜ Rektörlük önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Özboyacı İlkokulu'nda devam eden programa Vali Ali Arslantaş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Arslantaş ve protokol üyeleri yeni eğitim öğretim yılı sevinçlerine ortak oldu. "Eğitim-öğretim sezonumuzun bu yıl kesintisiz devam etmesini arzu ediyoruz" diyen Vali Arslantaş, "Bugün 2021-2022 eğitim- öğretim yılımızın ilk günü. Geçen hafta ana sınıfındaki kardeşlerimiz, çocuklarımız okullara gelmeye başladı. Bugün tamamen açtık. İlimizin genelinde 258 okulda 42 bin 300 kardeşimiz bugün okula başladı. Tabii bunlar 3 bin 600 kusur öğretmenimizin nezaretinde. 1,5 yıl sekteye uğrayan eğitim- öğretim sezonumuzun bu yıl kesintisiz devam etmesini arzu ediyoruz. Öğretmenlerimiz yüzde 90'ı geçtiler aşılanma oranında. Birkaç sınıfımızda maalesef ara vermek durumunda kaldık ama genel itibarıyla durumumuz çok iyi. 6 okulumuzda güçlendirme çalışması devam ediyor. Bundan dolayı da 4 okulda birisi Gölhisar'da olmak üzere ikili öğretim var. 3 köyümüzde de birleştirilmiş sınıfımız var. Bunlar da devam ediyorlar. Ben sizlere bugün başladığınız eğitim hayatında üniversiteyi bitirene kadar başarılar diliyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "1,5 yıl aradan sonra yeniden sokaklar ve okul bahçeleri çocuk sesleriyle cıvıltıları ile doldu. Bundan biz çok mutluyuz, çok memnunuz. Şehir olarak, ülkemiz olarak Covid-19 ile mücadele de oldukça başarılı bir vaziyetteyiz. Ama tedbiri elden bırakmayıp, salgının büyümemesi ve çoğalmaması için gayretlerimize devam edeceğiz. Başta eğitim öğretim olmak üzere hayatın her alanında herhangi bir aksama olmadan hayat devam etsin. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah Allah bahtınızı yolunuzu açık etsin. Yeni eğitim- öğretim yılının başta eğitim camiası olmak üzere velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, öğrencilere "Birbirimize fazla sarılmayacağız, ellerimizi yıkayacağız, derslerimize çalışacağız, öğretmenlerimizi üzmeyeceğiz" diye öğüt verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da "Uzun bir aradan sonra eğitim- öğretime başladık. Bundan son derece mutluyuz. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm okullarımızın maskelerini, dezenfektanlarını, temizlik malzemelerini temin ettik ve okullarımıza teslim ettik. Okullarımızın kitap dağıtımları zamanında yapıldı. Öğrencilerimiz kitaplarını sıralarında buldu. Öğretmen görevlendirmelerimiz yapıldı. İhtiyaç halinde eksikleri tamamlama imkanımız var. Dolayısıyla eksiksiz olarak eğitim öğretim yılına başladık" dedi.

BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ
BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ
BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ
BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, ilköğretim haftası, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENİ - Son Dakika


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