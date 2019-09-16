Burdur'da ilköğretim haftası töreni yapıldı

Burdur'da İlköğretim Haftası töreni yapıldı

Burdur'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Yıldızlı İlkokulu'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyonu'nu temel alan hedefleri ilimizde en hassas şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Eğitime yeni bakışlarla, yeni ivme kazandırmalarla, yeni bir perspektifle eğilmek durumundayız. Çünkü çocuklarımız bizim çok önümüzde yürüyor, ilerliyor. Bizim onlara yetişebilmemiz, onların dünyasını kavrayabilmemiz, onları eğitebilmemiz, onları anlayabilmemize, onlarla bütünleşmemize bağlı. Bu nedenle de yeni eğitim anlayışı, yeni bir paradigma gerekiyor. Bakanlığımız bunu gerçekleştirme çabası içerisinde dedi.

Bu yıl Burdur'da bir eğitim yılı olmasını, eğitim rüzgarı esmesini isteyen Vali Şıldak, Çocuklarımızın bilhassa lise ve üniversiteye yerleşme sınavında gösterdikleri başarının daha üst seviyelerde gerçekleşmesini ve gerçekten bir eğitim şehri olan Burdur'da bir eğitim rüzgarı esmesini, bir farklılık oluşmasını arzu ediyoruz. Bunun için 2019- 2020 eğitim yılı bir atılım yılı olacaktır. Bir hızlanma yılı olacaktır ve sloganımız eğitim şehri olan Burdur'da eğitim birinci önceliğimiz diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da eğitimin millet hayatındaki yerinin inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu söyledi.

Bir öğrencinin şiir okuması ve halk oyunları gösterisi ve bu yıl ilkokula yeni başlayan öğrencilere hoş geldin çiçeklerinin verilmesinin ardından İngilizce dil sınıfı ve bilge sınıfı açılışları yapıldı.