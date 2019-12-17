Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı

7 saat önce

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sayed Aghel Razavı (42) ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Razavı, olaydan bir ay öncesine kadar imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşiyle kavgalı olduklarını söyledi.

Büyük ümitlerle Türkiye'ye geldiğini aktaran Razavı, aralarındaki yaş farkından dolayı eşinin kendisine "seni sevmiyorum, defol git başımdan." dediğini iddia etti.

Razavı, olay günü çocuklarının oynaması için bulundurduğu çekici yastığının altından çıkarıp eşinin başına vurduğunu, öldüğünü anlayınca da cesedi boş bir çukura gömdüğünü kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da davaya müdahil olmayı talep ettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün davaya taraf olma talebini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Burdur'da 9 Şubat'ta boş arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulunmuş, cesedin Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemı'ya (26) ait olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan Razavı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Afganistan, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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