Burdur'da imamı bıçaklayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

Burdur'da bir camide imamı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur 149 Evler Camii'nin bahçesinde İmam Fatih Yavuz'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan iki ayrı olayın faili ve kesinleşmiş hapis cezası olan H.G., Bucak'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin 2 hafta önce Bucak Konak Mahallesi'nde iş yerinde bir şahsı pompalı tüfek ile yaraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve birçok suçtan araması olan H.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganlardan H.B. ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Bucak'ta yakalanmıştı. Kasten yaralama, yağma, gasp ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlenen H.B., emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

Şadırvanda bıçaklanmıştı

İmam Fatih Yavuz, yatsı namazını kıldıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından caminin şadırvanında bıçaklı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre bir gün önce ailevi sıkıntıları olduğunu belirten bir şahıs cami hocasından yardım istemek için Fatih Yavuz'un yanına gelmişti. Yatsı namazını kılıp giden şahıs ertesi gün tekrar imam Fatih Yavuz'un yanına bir arkadaşı ile birlikte gelerek onu bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Fatih Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. - BURDUR