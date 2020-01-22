Burdur'da imar uygulaması tartışması - Son Dakika

Burdur'da belediye tarafından bir mahallede hayata geçirilen imar uygulaması kentte tartışmaya yol açtı.

Bağlar Mahallesi'nin bazı sakinlerinin mağduriyet iddialarının yerel basında yer alması üzerine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ercengiz, 18. madde uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 5'lik kısmının uygulamaya itirazı olduğunu dile getiren Ercengiz, şöyle konuştu:

"Vatandaşın arazisinden herkesten eşit biçimde pay alınarak 55 bin metrekare sağlık tesisi, eğitim, pazar, belediye sosyal tesisleri, 55 park, 15 çocuk bahçesi, 12 oyun alanları ile mahallede yepyeni bir şehir inşa edildiğini söyleyebiliriz. Belki vatandaşımız yapılan uygulamanın kendine neler getirip götürdüğünü anlayıncaya kadar bazı huzursuzlukları olacak ancak tarlasının arsaya döndüğü bir noktada bundan sonraki süreçte koşarak kapımıza gelip yolların açılmasını ve imar alanlarının oluşturulmasını isteyeceğine inanıyoruz."

"Maddenin uygulanış biçimine karşı çıkıyoruz"

AK Parti Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Cihat Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada 18. maddesinin uygulanış biçimine karşı çıktıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, yetkinin bir harita mühendisine verilmesine karşı olduklarını ifade ederek "18 uygulamasında 'parsel değişikliklerinin hak sahiplerine hissesiz ve aynı yerden verilmesi bu mümkün değilse eş değer yerden verilmesi gerekir' denilmektedir. Buna dikkat edilmeden arsaların yerleri değiştirilmekte özellikle köşe parseller başka kişilere verilmektedir." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İsmail ve Ulviye Kurnaz çifti de üç cephesi yol olan parsellerinin başka birine verildiğini iddia ederek kendilerine yol olmayan bir yerden parsel verildiğini savundu.