Burdur'da imar uygulaması tartışması - Son Dakika

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, kentte belediye tarafından bir mahallede hayata geçirilen imar uygulamasının şeffaf olması gerektiğini bildirdi.

Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, oluşturulacak komisyonda değerlendirilerek belediye meclisinin bilgilendirildikten sonra işlemlerin onaylanmasını istedikleri kaydetti.

İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulamasını desteklediklerini fakat uygulama hayata geçirilirken bazı sıkıntılar olduğunu, vatandaşların itirazlarına muhatap bulamadıklarını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Mengi, şöyle devam etti:

"İtirazımız CHP belediyesinin yangından mal kaçırır gibi uygulamayı yapmasıdır. Mağduriyetlerin çözülmesi şartıyla uygulamaya destek olabiliriz. Neden vatandaşların mağduriyetlerini dinleyip cevap verilmiyor, parsel sahiplerine haber vermek yerine sadece ilan panosuyla tebligat ediliyor? Neden Burdur Belediyesi kendi harita mühendisleri uygulamayı yapmıyor? Eğer dışarıdan harita mühendisleriyle çalışılacaksa neden harita mühendisleri odasından destek alınmadan yaklaşık 5 bin arazi sahibi bir harita mühendisine mahkum ediliyor? Neden yeni imar revizyonu yapılmadan 1987 imar planına göre uygulama yapılıyor. Uygulamanın yapıldığı yerlerde afaki paraların istendiği konusunda belediyemiz bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip neden araştırma yapmıyor? Vatandaşla belediye meclisinin bilgilendirildiği bir sürecin her zaman arkasındayız."