Burdur'da imar uygulamasındaki parselasyona bir grup mülk sahibi tepki gösterdi - Son Dakika

Burdur'da imar uygulamasındaki parselasyona bir grup mülk sahibi tepki gösterdi

26.05.2021 12:37
Burdur'da imar uygulamasındaki parselasyona bir grup mülk sahibi tepki gösterdi, System.String[]

Burdur Belediyesi tarafından bir mahallede hayata geçirilen imar uygulaması nedeniyle yapılan şikayetlerin ardından uygulamadan sorumlu olan belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

Burdur Belediyesi tarafından bir mahallede hayata geçirilen imar uygulaması nedeniyle yapılan şikayetlerin ardından uygulamadan sorumlu olan belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının soruşturma izni kararının kendilerine ulaşmasının ardından Bağlar Mahallesi'nde bir grup mülk sahibi toplandı.

Mahallede gerçekleştirilen parselasyon planlarından rahatsızlık duyan hak sahiplerinden İsmail Kurnaz, gazetecilere, iki yıldır bu konuda mücadele verdiklerini söyledi.

Uygulamayı yürüten Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi G.A'nın kendilerini mağdur ettiğini aktaran Kurnaz, mühendisin bazı hak sahiplerinden para aldığını, bazı hak sahiplerinin arazilerini de başkalarına sattığını iddia etti.

Mahalleli mağdur olduğunu belirtiyor

Uygulamadan mahallelinin mağdur olduğunu anlatan Kurnaz, parselasyona karşı çıktıklarını bildirdi.

Mülk sahiplerinden Cemil Uğur da mahallede tarlası olmayan bazı kişilerin harita mühendisiyle anlaşarak iyi arazileri para karşılığı aldığını ileri sürdü.

Hak sahiplerine değersiz yerlerden arazi verildiğini öne süren Uğur, "Benim 250 metrekare yerimi satmışlar." ifadesini kullandı.

Mahalleliden Gülizar Kelem de arsalarından birinin yarısını belediyenin aldığını, diğer arsasının ise başkasına verildiğini iddia ederek, "50 dönüm arazimiz bir inşaat firmasına verilmiş, bize aşağılardaki bir yerlerden arsa toparlıyorlar." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de konuya ilişkin, İçişleri Bakanlığı müfettişince gönderilen evrakla ilgili 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine gerekli itirazların yapılacağını bildirdi.

Henüz ortada kesinleşmiş ne bir suç, ne de herhangi bir belediye yetkilisinin işlediği bir kabahat olduğunu aktaran Ercengiz, "Bundan maksat, bir sorumlu yaratmaya çalışmaksa bekleyip görmek lazım. Bu itirazlar Burdur Belediyesinden daha çok bu planlamayı yapan harita mühendisiyle ilgilidir. Planlamadan hoşnut olanlar oldu, olmayanlar yargıya başvurdu. Bu itirazlar sıradan rutin bir işlemdir. Sanki burada farklı bir şey varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışmak maksatlıdır." dedi.

Soruşturma izni verildi

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca alınan kararda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili işlemlerinin 19. maddesinde belirtilen hükümlere uygunluk sağlanamadığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan mevzuata aykırı işlemlerin onay merci belediye encümeni üyelerinin sorumluluğunda olduğu anlaşıldığından Belediye Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca belediye encümeni gündemini hazırlayan, mevzuata aykırı encümen kararının uygulamasından sorumlu olan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile encümen kararında imzaları bulunan Encümen Başkanı Belediye Başkan Vekili Arif Pak ile diğer encümen üyeleri hakkında "soruşturma izni verilmesine" karar verildiği kaydedildi.

Burdur, Bağlar, Harita, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da imar uygulamasındaki parselasyona bir grup mülk sahibi tepki gösterdi - Son Dakika


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