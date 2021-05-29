BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI - Son Dakika

Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan 15 tonluk boş tankerde saat 14.00 sıralarında kaynak yapılırken, sıkışan gaz parladı. Olay sırasında kaynak yapan işçi Emir E. yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alınan Emir E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Burdur 'da boş tankerde kaynak yapıldığı sırada sıkışan gazın parlaması sonucu meydana gelen kazada işçi Emir E. (20) yaralandı.

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