Burdur'da ışık gösterisi - Son Dakika

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlama etkinlikleri ışık gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı. Başkan Ercengiz'in de gökyüzüne dilek feneriyle beyaz güvercin bıraktığı etkinlik yaklaşık 30 dakika sürdü.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Tam 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlatmıştı. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Henüz kırklı yaşlarına gelmeden bu mücadele için tüm arkadaşları ile kendi varlıklarını yok sayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükran, minnet ve rahmetimizi göndermek istiyorum" dedi.