Burdur'da ısınmak için rögara giren yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Burdur'da ısınmak için rögara giren yavru köpekler kurtarıldı
01.02.2021 16:31
Burdur'da ısınmak için rögara giren yavru köpekler kurtarıldı Burdur'da soğuktan korunmak için kanalizasyon kanalına giren ve sıkışan yavru köpekler kurtarıldı.
Burdur'da ısınmak için rögara giren yavru köpekler kurtarıldı
BURDUR - Burdur'da soğuktan korunmak için kanalizasyon kanalına giren ve sıkışan yavru köpekler kurtarıldı.
Burdur'da kış etkisini göstermeye başlarken, kış şartlarından en çok etkilenen sokak hayvanları oldu. Şeker Fabrikasında soğuk havadan etkilenen yavru köpekler, ısınmak için rögara girdiler. Girdikleri rögarda sıkışan 5 yavru köpeği Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakıldı.
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