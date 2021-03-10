Burdur İŞKUR ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Burdur Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ile Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Adliyede düzenlenen törende, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan ile İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın tarafından imzalanan protokolle, denetimli serbestlik altında bulunan kişiler ile eski hükümlülere yönelik meslek edindirme kurslarının açılması, hükümlü ve eski hükümlülerin hibe desteğiyle kendi işlerini kurmaları için projeler hazırlanması hedefleniyor.

Hibe desteğinden yararlanmak ve mesleki kurslara katılmak isteyenlerin Denetimli Serbestlik ile İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.