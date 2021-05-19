BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU - Son Dakika

BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU

19.05.2021 15:03

Burdur'da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla araç konvoyu düzenlenerek İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam protesto edildi.

Burdur'da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla araç konvoyu düzenlenerek İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam protesto edildi.

Otogar önünden başlayan konvoydaki otomobiller Türk ve Filistin bayrakları ile süslendi. Kentin ana caddelerinde klakson çalarak tur atan konvoy Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, "Terör örgütü İsrail, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında; Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir. Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda; 200'e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür" dedi.

İbrahim Gün'ün konuşmasının ardından dua edildi. Basın açıklamasına katılanlar çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU
BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU
BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU
BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA İSRAİL'İ PROTESTO KONVOYU - Son Dakika


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