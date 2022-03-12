Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı

12.03.2022 12:40
Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı

Mehmet Akif Ersoy'un Gazi Mecliste milletvekilliğini yaptığı Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un Gazi Mecliste milletvekilliğini yaptığı Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, hazırlanan video ve gösterilerle İstiklal Marşı'nın kabul edilişi ve Ersoy anlatıldı.

Vali Ali Arslantaş, konuşmasında, anlamlı bir günde milletin derdiyle dertlenen bir dava adamını yad ettiklerini, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin asırlardır hür ve bağımsız bir şekilde bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü dile getiren Arslantaş, var olma mücadelesini anlatan, milli mutabakat metni İstiklal Marşı'nın bir asırdır bu topraklarda yankılandığını anlattı.

"Dimdik ayakta duran bir devlete ve aziz millete sahibiz"

Arslantaş, millet için ittifak değerlerinden birinin İstiklal Marşı olduğunu vurgulayarak "Nice zaferler, acılar, fedakarlıklar, idealler ve millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır." dedi.

İstiklal Marşı'nın renginin milletin rengi olduğuna dikkati çeken Arslantaş şunları kaydetti:

"Bu marş milletin geçmişinin, yaşadığı anın ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır. Milletle marş arasında birbirini tamamlayan ve yaşatan damarlar vardır. Bunun içindir ki emperyalist güçlere, terör örgütlerine, içimizdeki hainlere, onca badireye karşı dimdik ayakta duran bir devlete ve aziz millete sahibiz. Bunun içindir ki İdlib'de gözünü budaktan esirgemeyen, canı pahasına kahramanca mücadele eden bir gazi orduya sahibiz. Onun içindir ki 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle devletimize kasteden hainlere karşı bir duvar gibi duran bir millete sahibiz. Bunun içindir ki 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.' diyerek milletine umut aşılayan, yeise kapılmayan bir dava adamına sahibiz."

Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği MEHMET AKİF ERSOY KABRİ BAŞINDA ANILDI MEHMET AKİF ERSOY KABRİ BAŞINDA ANILDI

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement