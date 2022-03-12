Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy'un Gazi Mecliste milletvekilliğini yaptığı Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, hazırlanan video ve gösterilerle İstiklal Marşı'nın kabul edilişi ve Ersoy anlatıldı.

Vali Ali Arslantaş, konuşmasında, anlamlı bir günde milletin derdiyle dertlenen bir dava adamını yad ettiklerini, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin asırlardır hür ve bağımsız bir şekilde bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü dile getiren Arslantaş, var olma mücadelesini anlatan, milli mutabakat metni İstiklal Marşı'nın bir asırdır bu topraklarda yankılandığını anlattı.

"Dimdik ayakta duran bir devlete ve aziz millete sahibiz"

Arslantaş, millet için ittifak değerlerinden birinin İstiklal Marşı olduğunu vurgulayarak "Nice zaferler, acılar, fedakarlıklar, idealler ve millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır." dedi.

İstiklal Marşı'nın renginin milletin rengi olduğuna dikkati çeken Arslantaş şunları kaydetti:

"Bu marş milletin geçmişinin, yaşadığı anın ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır. Milletle marş arasında birbirini tamamlayan ve yaşatan damarlar vardır. Bunun içindir ki emperyalist güçlere, terör örgütlerine, içimizdeki hainlere, onca badireye karşı dimdik ayakta duran bir devlete ve aziz millete sahibiz. Bunun içindir ki İdlib'de gözünü budaktan esirgemeyen, canı pahasına kahramanca mücadele eden bir gazi orduya sahibiz. Onun içindir ki 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle devletimize kasteden hainlere karşı bir duvar gibi duran bir millete sahibiz. Bunun içindir ki 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.' diyerek milletine umut aşılayan, yeise kapılmayan bir dava adamına sahibiz."

Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.