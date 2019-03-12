Burdur'da İstiklal Marşının Kabulü Töreni

Burdur'da İstiklal Marşının kabulü töreniBurdur'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'da İstiklal Marşının kabulü töreni



Burdur'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, AKAmcasının oğlunu vuran gazete sahibi, çelik yelek ve zırhlı araçla adliyeye götürüldü Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi tarih öğretmeni Ömer Şahin tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve şiirler okundu. Kentte ilk ve orta dereceli okul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi.Daha sonra Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Milletin Sesi Mehmet Akif' konulu oratoryo sergilendi.

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