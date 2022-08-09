Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
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Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

09.08.2022 17:54
Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 663 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 9 sürücüye 3 bin 853 TL ceza uygulandı.

Burdur'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 663 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 9 sürücüye 3 bin 853 TL ceza uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara devam edildiği belirtildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan köy/mahalle yollarında seyreden araçlara yönelik denetim yapıldı. 8 Jandarma Trafik Timi, 17 personelin katıldığı uygulama sonucunda 663 araç kontrol edilmiş, kuralları ihlal eden 9 araç sürücüsü hakkında 3 bin 853 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 6 araç trafikten men edildi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
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