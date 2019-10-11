Son Dakika Haberleri: Burdur'da jandarma erleri yemin etti
Son Dakika Güncel Burdur'da jandarma erleri yemin etti

Burdur'da jandarma erleri yemin etti

1 saat önce

BURDUR'da 1999/3 tertip jandarma erleri, törenle yemin etti.

Burdur'da jandarma erleri yemin etti, System.String[]

BURDUR'da 1999/3 tertip jandarma erleri, törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Başsavcı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 88 er yemin etti. Şiirlerin okunması ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, "Milletimizin ve bağımsızlığımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman jandarma teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" diye konuştu.

Daha sonra birliğe ilk katılan er ile atış yapılıp, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere de ödül verildi. Jandarma Marşı'nın söylenmesi ve geçit töreninin ardından yemin eden erler, aileleri ile hasret giderdi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
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