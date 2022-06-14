Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 19:14
Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelen sundu.

Asri mezarlıktaki şehitliği ziyaret eden jandarma heyeti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda devam eden kutlama programında konuşma yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, 14 Haziran 1839'un Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olduğunu söyledi

1. Dünya Savaşı'nda iç güvenliği sağlamaya devam eden jandarmanın ülke savunmasında muhtelif cephelerde savaştığını belirten Arslantaş, jandarmanın Çanakkale Savaşlarında da büyük başarılar gösterdiğini kaydetti.

Arslantaş, jandarmanın Cumhuriyet döneminde asayişin sağlanmasından terör operasyonlarına, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar kendisine tevdi edilen her vazifeyi şairin dediği gibi "Bozkurt gibi, kartal gibi dövüşerek" yerine getirdiğini vurguladı.

Jandarma Teşkilatı'nın halkın gönlünde edindiği muteber bir yer olduğunu dile getiren Arslantaş, "Saygı, korku ve sevgiyi aynı anda ihtiva eden bu ruh halini anlamak için köy kahvesinde otururken jandarma aracını gören ahalimizin hal hareketlerini gözünüzde canlandırmanız yeterli olacaktır. Yakın zamanda Afrin'de bir yandan kalleşlere mermi sıkan ellerin diğer taraftan geçtiği bölgenin çocuklarına şeker dağıttığına tüm dünya şahitlik etmiştir. Bu teveccühün sebebi jandarmanın halkın öz evladı olmasıdır." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de jandarmanın kurulduğu günden bu yana ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu ve olacağını aktardı.

Davetlilerin jandarma personellerinin görevlerinde kullandıkları malzemelerin tanıtımının yapıldığı stantları gezmesinin ardından tören, bomba arama, asayiş ve arama-kurtarma köpekleri ile atlı jandarma birliklerinin gösterisinin ardından sona erdi.

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Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Jandarma, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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