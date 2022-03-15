Burdur'da kaçak 550 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak 550 paket sigara ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sattığı yönünde ihbar olan işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda kaçak 550 paket sigara ele geçirildi. İşyeri sahibi İ.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURDUR