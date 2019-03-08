Burdur'da Kaçak Avcılar Suçüstü Yakalandı
56 dakika önce
BURDUR (İHA) – Burdur Karataş Gölü'nde kaçak avlanmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
BURDUR (İHA) – Burdur Karataş
Gölü'nde kaçak avlanmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Burdur Tefenni
Ovası'nda bulunan Karataş Gölü'nde kaçak av yapan 3 şüpheli, Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında tutanak tutuldu.
Yapılan kontrolde avcılardan sadece birinin vizesini yaptırmadığı, diğerlerinin ise evraklarının tam olduğu ve silahlarının takozunun takılı olduğu tespit edildi. 3 avcıya da, 'ava yasak saha ve istasyonlarda avlanmaktan', vizesi olmayan avcıya ise, 'avcılık belgesi olmadan av yapmak' suçlarından idari yaptırım kararı düzenlendi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:03 Kaynak: İHA
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