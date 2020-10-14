Burdur'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den Burdur'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçeye bağlı Güney köyünde tespit edilen araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 29 litre kaçak içki ele geçirildi.
Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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