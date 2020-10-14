Burdur'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli 'den Burdur'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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