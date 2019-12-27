Burdur'da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı

6 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur'da kaçak yollarla yurda getirdiği cinsel istek arttırıcı ilaçları satan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Burdur'da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı, System.String[]

BURDUR (İHA) – Burdur'da kaçak yollarla yurda getirdiği cinsel istek arttırıcı ilaçları satan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yasa dışı ilaç ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu şüpheli S.A.'nın, kaçak yollarla getirdiği cinsel istek/performans arttırıcı ilaçları sattığına yönelik duyum alındı. S.A. düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada ise 100 tablet ilaç ve 20 ml ibaresi bulunan 3 şişe damla ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:15 AKP Hatay Milletvekili Yayman: Partimiz kendi eliyle yarattığı sosyolojinin siyasal taleplerine... - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber
19:02 Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü - Son Dakika Haber
18:59 Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:57 Rusya'nın sesten 27 kat hızlı hipersonik nükleer saldırı silahı hizmete girdi - Son Dakika Haber
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]