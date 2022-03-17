Burdur'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bucak ilçesi Karacaören'de 4 kişinin kaçak kazı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1adet karot makinası, 6 adet karot malzeme ucu, 1 adet levye, 1 adet hurç, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet küçük çapa, 1adet demir çekiç, 1 yılan kamera, 3 litre benzin, 1 adet ilaç tulumbası, 2 kilo fitil tozu, 7 metre ateşleme kablosu, 1 adet pense ve 1 adet batarya ele geçirildi. Olay yerinden emniyete sevk edilen şüpheliler adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR