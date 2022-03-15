Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

15.03.2022 13:37
Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Burdur'da düzenlenen operasyonlarda 550 paket kaçak sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen operasyonlarda 550 paket kaçak sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli İ.K'nin iş yerinde ve evinde yapılan aramada, 550 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeşilova ilçesinde ise devriye görevi sırasında içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki araçtan şüphelenen polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve 4 bıçak buldu.

Gözaltına alınan B.A. ile N.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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