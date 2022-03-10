Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi

10.03.2022 16:30
Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonunda 10 çuval kaçak tütün ve 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen operasyonunda 10 çuval kaçak tütün ve 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kargoyla gelen 10 çuvaldan şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada, 247 kilogram kıyılmış tütün, 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Kargo göndericisi ve alıcısı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika


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