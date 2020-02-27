Burdur'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

7 saat önce

Burdur'da kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Burdur'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi, System.String[]

Burdur'da kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şüphelinin elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini pazarlamaya çalıştığı ve başka illere de kargoyla gönderdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli V.K'nin adresinde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen kabartmalar, bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel, 2 dedektör ve çeşitli aparatlar, 3 kilo 255 gram katı "kaliforniyum" maddesi ile 2 tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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