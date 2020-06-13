Burdur'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan O.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Burdur 'un Bucak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu, anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

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