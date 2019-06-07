Son Dakika Haberleri: Burdur'da kamyon trafik ışıklarındaki otomobillere çarptı: 5 yaralı
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Burdur'da kamyon trafik ışıklarındaki otomobillere çarptı: 5 yaralı

2 gün önce

Burdur'da kamyonun trafik ışıklarında bekleyen dört otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'da kamyon trafik ışıklarındaki otomobillere çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Burdur'da kamyonun trafik ışıklarında bekleyen dört otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dursun Kabal idaresindeki 60 AZZ 296 plakalı sebze yüklü kamyon, Burdur- Antalya Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 34 BCP 695, 35 AL 885, 34 S 1488 ve 15 ANN 776 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada, otomobillerde bulunan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Antalya, Burdur, Güncel
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