Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika

Burdur'da kamyonette kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför hayatını kaybetti.
Bekir Kaya (63) idaresindeki 15 AAZ 355 plakalı kamyonet, Bağlar Mahallesi Topraklı Caddesi'nde yolun solunda refüj kenarında durdu. Sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servisi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaya'nın ilk belirlemelere göre araçta kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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