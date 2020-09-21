Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Burdur'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Osman Çömlek'in (51) kullandığı 15 AR 381 plakalı kamyon, Kurna köyü kavşağında Yurdal Altın (50) idaresindeki 15 AAG 739 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra 15 AAG 739 plakalı otomobilde bulunan Sevgi (49), Rumeysa (16) ve Adile Altın (19) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza yerine gelen AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur         
00:40
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek         
11:09
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti         
10:50
Trump'ı zehirli mektup göndererek öldürmek isteyen kadın New York'ta yakalandı Trump'ı zehirli mektup göndererek öldürmek isteyen kadın New York'ta yakalandı         
10:25
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Canice öldürülmüştü! Katili 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakayı ele verdi Canice öldürülmüştü! Katili 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakayı ele verdi         
09:38
Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim         
09:22
Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı         
09:21
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 04:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei