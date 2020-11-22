Burdur'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

BURDUR'un Çeltikçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki kamyona arkadan çarpan başka bir kamyonun sürücüsü Mesut Çoban (52) yaşamını yitirdi.

Antalya- Burdur karayolunun Çeltikçi'ye bağlı Tekkeköy yakınlarında dün saat 23.00 sularında meydana gelen kazada, Mesut Çoban yönetimindeki 15 NB 779 plakalı kamyon, Durmuş Özyılmaz'ın (62) kullandığı 07 NYR 22 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Mesut Çoban araç içinde sıkışarak, ağır yaralandı.Kazanın ardından olay yerine Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Mesut Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mesut Çoban'ın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.