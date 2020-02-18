Burdur'da kanserden hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika

Burdur'da yaklaşık üç yıldır mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem Ayvalı hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyulan özel sağlık lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Ayvalı, fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayvalı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ayvalı için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut katıldı.
Ayvalı'nın tabutuna gelin duvağı konulduğu törende, arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.
Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Ayvalı'nın cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.