BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Burdur'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintileri yaşandı.

Burdur'da dün saat 18.30 sıralarında başlayan ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Askeriye köyünde karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş hayvandan 8'i itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 2'si öldü. İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde Vali Ali Arslantaş başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kar ve yağmurdan dolayı 11 bin abonenin elektriği kesildi ve kesintiden bir süre sonra 6 bin 900'üne enerji verildi. İl genelindeki 34 yerleşim yerinde 8 bin 106 abonenin enerji kesintisi devam ediyor. Enerji nakil hatlarındaki sorunun giderilmesi için ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Gece saatlerinde Isparta-Burdur yolu, Denizli- Yeşilova yolu, Çavdır- Tefenni arası, Burdur- Antalya yolu güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine TIR ve kamyon türü araçların geçişine kapatıldı. 3 köyde, 3 evi su bastı. Sarıdere mevkiinde köy yolunda heyelan oluştu.

Kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sabaha karşı sona erdiği kentte park halindeki araçların üzerinde yaklaşık 20 santimetre kar birikintisi oluştu. Ekipler cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışması yaptı.