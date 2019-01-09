Burdur'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Burdur'da kar manzarası havadan görüntülendiBURDUR - Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.
Burdur
'da kar manzarası havadan görüntülendi
BURDUR - Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.
Burdur'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edilirken kent merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
kampüsü beyaza büründü. Kar
sonrası ortaya çıkan etkileyici manzaralar drone ile görüntülendi. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş
Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı