Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Burdur'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Burdur'da kar manzarası havadan görüntülendiBURDUR - Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Burdur'da kar manzarası havadan görüntülendi

BURDUR - Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.
Burdur'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edilirken kent merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsü beyaza büründü. Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzaralar drone ile görüntülendi. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Burdur, Kar, Yerel
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