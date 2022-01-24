Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban çifte ulaşıldı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan çoban çifte ulaşıldı.

Belediye ekipleri, çobanlık yapan Alim ve Zeliha Haskural'ın kardan yolları kapandığı için hayvanlarının bulunduğu Alan mevkisinde mahsur kaldıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yolu açarak Haskural çiftine ulaşan ekipler, temel gıda maddesi yardımı yaptı. Çifte hayvanları için de saman ve yem teslim edildi.

Zeliha Haskural, yardımlarına koşan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Gölhisar Belediye Başkanı Sertbaş, gazetecilere, her koşulda vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çobanlara ulaşmak için hemen harekete geçtiklerini ifade eden Sertbaş, "Ekiplerimiz zamanında bölgeye ulaşarak vatandaşlarımıza ve hayvanlarına yardım etti. Bu soğuk ve zorlu kış gününde bir nebze olsun onları mutlu edebildiysek bizim en büyük kazancımız budur." dedi.