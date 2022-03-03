Burdur'da kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Burdur'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

03.03.2022 00:17
Burdur'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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milli eğitim bakanlığı, Hıfzıssıhha Kurulu, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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