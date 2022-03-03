Burdur'da kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri giderilmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Burdur'da kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri giderilmeye çalışılıyor

03.03.2022 12:47
Burdur'da kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri giderilmeye çalışılıyor

Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 34 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 34 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Burdur genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası Vali Ali Arslantaş başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Yağıştan dolayı meydana gelebilecek olası olumsuzluklara müdahale edecek 123 araç, 333 personel ile elektrik kesintileri için 56 ekip göreve hazır edildi.

Kızılay tarafından dağıtıma hazır yeterli sayıda kumanya hazırlandı, 24 saat esasına göre çalışma planı için gerekli koordinasyon sağlandı.

Kar yağışının etkisinin arttırmasıyla bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Elektrik kesintisi yaşandığı belirlenen 34 yerleşim yerine yeniden enerji verilmesi için ekipler çalışmalara devam ediyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri giderilmeye çalışılıyor - Son Dakika


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