Burdur'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 02:37
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

Burdur'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Burdur'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Isparta-Burdur- Antalya kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı.

Güzergahta tır, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Antalya, Muğla, Burdur, Isparta için soğuk ve yağışlı hava uyarısı Antalya, Muğla, Burdur, Isparta için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Isparta, Antalya, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 03:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement